ドジャース・佐々木朗希投手（２４）の投手スタッフでケガからの復活の功労者とされた投手ディレクターのロブ・ヒル氏に対し、佐々木が異論を唱えていたと米メディア「ドジャースウェイ」が報じている。佐々木は昨年５月に肩のインピンジメント症候群でメジャーを離脱。長いリハビリを続け、マイナーの試合を経て９月にリリーフとして復活を遂げた。以前のフォームを何度も検証し、ロブ・ヒル氏の指導によって回復に向かったと