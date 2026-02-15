◆練習試合巨人−広島（１５日・那覇）巨人の皆川岳飛外野手（２２）＝中大＝が「２番・右翼」でスタメン出場し、自慢の守備力を見せつけた。１−１の７回。石川が頭部死球で危険球退場となった直後の無死満塁で、平川の打球は右前へ。二塁走者の佐藤啓も本塁を狙ったが、皆川は無駄のないチャージから矢のようなワンバウンド送球でタッチアウトにした。打席では第１打席から２打席連続四球。フルカウントでストライクから