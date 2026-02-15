ソフトバンク・今宮健太内野手が１５日、宮崎キャンプで２日連続となる山川穂高、柳田悠岐の３人でのランチ特打を行った。球界を代表するスラッガー２人が豪快なアーチを連発する中で、アベレージタイプの今宮はセンターへの低い打球を心がけた。「あの２人はマジで嫌っす。一人で打ちたいと思っていた。（自分は）スタンドに入れる確率なんてめちゃめちゃ低いですし。マジで山川、柳田さんとか、はるか上ですからね。飛距離は半