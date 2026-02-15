中竹和也調教師＝栗東＝は、２月１５日の東京６Ｒ・４歳上１勝クラス（芝２４００メートル＝１４頭立て）に、管理するティムール（牡６歳、父キズナ）を出走させ、勝利。ＪＲＡ通算７００勝を達成した。１９９９年３月２７日の初出走から８０４０戦目の達成で、史上６２人目、現役では１２人目。重賞は２８勝で、うちＧ１は３勝。中竹和也調教師「まずは７００回もの感動を与えてもらった馬たちに、それから携わってくださって