巨人、ヤンキースなどで活躍した松井秀喜氏（５１）が１５日、３月のワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）で連覇を目指す侍ジャパンの強化合宿を２日続けて訪問した。１４日に続き、「ＪＡＰＡＮ」の上着を着て、打撃ケージの近くで各打者のフリー打撃を見学。森下やサポートメンバーで参加している中山らと言葉を交わし、井端監督とは３０分以上にわたって話し込んだ。旧知の井端監督の要請に応えて、２日間の激励