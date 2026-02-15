リアクション ザ ブッタが、最新EP『still e.p』を引っ提げた全国ツアー＜リアクション ザ ブッタ still e.p release tour 〈ワンマンシリーズ〉＞を2月14日(土)福岡DRUM SONよりスタートさせた。アンコールでは新曲「プリズム」が初披露され、3月11日(水) に同曲が配信リリースすることが明らかになった。新曲「プリズム」は3月13日(金)より配信がスタートするFODオリジナルドラマ『コントラスト』のエンディングテーマとして書き