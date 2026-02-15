◆明治安田Ｊ１百年構想リーグ・東▽第２節千葉０―０（ＰＫ８―９）川崎（１５日・フクアリ）２００９年以来１７年ぶり昇格の千葉はＰＫで敗れた。特別リーグはＪ１の記録にはカウントされないが、Ｊ１の舞台では最長ブランクとなる５９２９日ぶりの勝利はならなかった。川崎を相手に、９０分間で決着がつかずＰＫ戦で８―９敗れた。千葉は勝ち点１獲得にとどまった。１万６３８９人の観客が詰めかけた。千葉は前半１５分