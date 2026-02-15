ミラノ・コルティナ五輪ミラノ・コルティナ五輪は連日、熱戦が繰り広げられている。フィギュアスケート男子シングルでは、ミハイル・シャイドロフ（カザフスタン）が金メダルを獲得した。ショートプログラム（SP）5位から大逆転したシャイドロフを祝福した日韓2人の行動が海外で話題に。SNSでは動画も出回り、絶賛と感動の声が相次いでいる。その2人とは銅メダルの佐藤駿（エームサービス・明大）と、4位だったチャ・ジュンフ