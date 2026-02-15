２月２２日のフェブラリーＳ・Ｇ１（東京・ダート１６００メートル）に登録のあったヤマニンウルス（牡６歳、栗東・斉藤崇史厩舎、父ジャスタウェイ）は、同レースを回避することがわかった。１５日、管理する斉藤崇調教師が明らかにした。斉藤崇調教師は「体調が整わないために回避します」とコメントした。次走は未定。次点だったサクラトゥジュール（セン９歳、美浦・堀宣行厩舎、父ネオユニヴァース）が繰り上がる。