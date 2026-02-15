国の出先機関の仕事をもっと知ってもらおうというイベントが高松市で行われました。 高松サンポートの合同庁舎に入っている四国財務局や中国四国農政局香川県拠点、消費者庁の３つの機関が連携し初めて行ったものです。 県が進める地域のにぎわい創出や国の仕事を県民に身近に感じてもらおうと、それぞれの仕事の内容に関連したブースを設けました。 手のひらを機械に乗せて野菜の摂取量を測定する農政局の