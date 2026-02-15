◇練習試合巨人―広島（2026年2月15日沖縄セルラー）巨人は6回から3番手で登板した石川達也投手が危険球で退場した。7回無死一、二塁のピンチを招くと相手9番・久保への6球目が頭部への死球となり退場。久保はその場でうずくまり、担架で運ばれた。無死満塁からは現役ドラフトで加入した松浦が登板。しかし3点を失い1―4と勝ち越しを許した。