日本選手権ハーフマラソン競歩男子を1時間20分34秒の世界記録で制した山西利和＝六甲アイランド甲南大周辺コース日本選手権ハーフマラソン競歩は15日、神戸市の六甲アイランド甲南大周辺コースで行われ、男子は20キロで世界記録を持つ山西利和が1時間20分34秒で優勝した。20キロに代わる新種目で、世界陸連によって世界記録の認定基準として設定されたタイム（1時間21分30秒）を突破し、世界記録となった。山西から16秒遅れの2