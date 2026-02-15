俳優の竹内涼真（32）が15日放送の日本テレビ系「メシドラ〜兼近＆真之介のグルメドライブ〜」（日曜後0・45）にゲスト出演。リフレッシュ方法について語った。リフレッシュ方法を聞かれた竹内は「トレーニングですね」と回答。「運動とちょっと1時間半くらい車走らせて、めっちゃ自然の森とか行って、裸足で川のところ歩いたりとか。そうするとストレス抜けるんですよね」と明かした。「去年夏、やってみたんですよ、それ