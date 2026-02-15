大阪・道頓堀のビルで少年3人が刺され1人が死亡した事件で、警察は殺人の疑いで逃走していた21歳の男を逮捕しました。【映像】「血の量が多くなって…」ビル警備員、当時の様子明かすビル警備員「1人が腹を（押さえて）もう1人は逃げて。追いかけっこして行ったのが（モニターで見えた）。ぽつぽつっていう感じで出口に向かって血の量が多くなって。橋のたもとで倒れて」きのう午後11時55分すぎ、「人が刺された」と警察に通報