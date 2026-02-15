沖仁とアルベルト・ロペス（Alberto López）が、ビルボードライブツアーを5月に開催する。 （関連：スーパーギタリスト・高中正義が魅せた言語を超える音楽と圧巻のパフォーマンスワールドツアー東京公演） フラメンコギタリストの沖仁と、フラメンコの母国 スペインで活動するアルベルト・ロペスによる2都市ツアーが決定。本ツアーでは、5月22日に大阪