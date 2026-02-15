MICは、「ニコニコレンタカー熊本空港店」を2月14日にオープンする。軽自動車やコンパクトカーからミニバンやワンボックスカーまで幅広いラインナップを2026年購入の新車で用意する。外国籍スタッフも在籍し、多言語対応の返却ルートマップなどのサービスを展開する。熊本空港から福岡空港・長崎空港・鹿児島空港への乗り捨てプランも用意する。アクセスは阿蘇くまもと空港から車で約5分で、空港までの送迎サービスを提供する。営