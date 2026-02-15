明治安田J1百年構想リーグ第2節が15日に行われ、ジェフユナイテッド千葉と川崎フロンターレが対戦した。17年ぶりにJ1へ帰ってきた千葉は、開幕節でミスが響いて浦和レッズに2失点完封負け。一方、川崎Fは昨シーズン同様に打ち合い上等の展開で柏レイソルを5−3で下して白星スタートを飾っていた。前半序盤は攻守ともに川崎Fの中盤が千葉の中盤に押し負けて、川崎F陣地での攻防が続く。千葉には複数回のチャンスが訪れたもの