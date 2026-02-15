◇練習試合中日―DeNA（2026年2月15日北谷）中日・金丸夢斗投手（23）が、今季初実戦となるDeNAとの練習試合で先発登板し、3回5安打1失点で降板した。「感覚はいい感じに投げられました。真っすぐで、どんどんストライク先行で投げることを意識して、そこは実行できたと思います」初回は打者3人を、わずか5球で退ける上々の立ち上がり。2回に、京田の二塁打などで2死三塁を招き、勝又に中前適時打され先制点を献上した