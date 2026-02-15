「練習試合、巨人−広島」（１５日、沖縄セルラースタジアム那覇）広島の久保が七回、頭部死球を受けた。投げた巨人・石川には練習試合ながら危険球退場処分が下された。場面は１−１の七回表無死一、二塁。相手投手・石川の１４４キロ直球が久保の頭部に直撃した。ヘルメットが吹っ飛び、その場に倒れ込んだ久保。グラウンドには担架が搬送され、ベンチ裏へと運ばれた。石川は心配そうな表情を浮かべて久保のもとへ寄り添