NHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」では、信長と弟の信勝との闘争が描かれる。歴史評論家の香原斗志さんは「秀吉・秀長の豊臣兄弟の信頼関係は異例といえる。生き残るために対立せざるを得なかった織田兄弟とはまったく違った」という――。写真＝FilmMagic／ゲッティ／共同通信イメージズ2017年10月14日、小栗旬 - 写真＝FilmMagic／ゲッティ／共同通信イメージズ■信長と信勝の「織田兄弟」はなぜダメになったのか永禄3年（1560）5月19