【モデルプレス＝2026/02/15】ABEMAの高校生による青春恋愛番組「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）に出演していた小國舞羽（おぐに・まう）が15日、愛知・IGアリーナで開催の「Samsung Galaxy presents TGC in あいち・なごや 2026 by TOKYO GIRLS COLLECTION」に出演した。【写真】「今日好き」出演美女、引き締まった美ウエストちらり◆小國舞羽、美ウエストちらりのカジュアルコーデ小國は、ショート丈の白トップ