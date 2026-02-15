【モデルプレス＝2026/02/15】指原莉乃プロデュースのアイドルグループ≠ME（ノットイコールミー）の鈴木瞳美が15日、愛知・IGアリーナで開催の「Samsung Galaxy presents TGC in あいち・なごや 2026 by TOKYO GIRLS COLLECTION」に出演した。【写真】指原プロデュースアイドル「お人形さんみたいなスタイル」美脚スラリのフリルミニスカ姿◆鈴木瞳美、ブラウン×白コーデで美脚スラリドットのキャスケットにブラウンのジャケット