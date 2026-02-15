うまく行かないことがあると、男だって親しい女子を相手に愚痴りたくなるもの。そんなときこそ、彼の思い通りのリアクションをして、心の癒しになってあげたいところです。そこで今回は、10代から20代の独身男性500名に聞いたアンケートを参考に「そうじゃないんだよな…LINEで愚痴る男子へのNG返信」をご紹介します。【１】返信に困った結果、放置する「スルーは一番きついかも」（20代男性）というように、無視したつもりはなく