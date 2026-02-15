◇練習試合巨人―広島（１５日・那覇）巨人の石川達也投手が１５日、広島との練習試合で登板するも、７回に広島の久保の頭部へ死球を与えて、危険球退場となった。６回に登板した石川はこの回を無失点に抑えていたが、同点で迎えた７回に２者連続で安打を浴びて迎えた久保に頭部付近への死球を与えた。久保はそのまま倒れ込み、トレーナーらが駆け寄った。石川も心配そうに駆け寄ったが、久保はそのまま担架でベンチ裏まで運