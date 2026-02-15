お笑いコンビ・アキナの山名文和が１５日までに自身のＳＮＳで「神様」との２ショットを公開した。「神様かおもた凄（すさ）まじきオーラ神が座りぃって肩に手置いてくれた」としるし、紹介したのは桂文枝との２ショット。８２歳の文枝は紺色のストライプ柄スーツをパリっと着こなし山名の後方に立って、両肩に手を添えている。この投稿には「関西の神です」「若くてオシャレですね！」「サニー若い」「師匠の貫