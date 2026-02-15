日本騎手クラブ主催のチャリティーゼッケン販売が１５日、小倉競馬場で行われた。１枚１０００円で７０９枚販売され、この日の売り上げは総額７０万９０００円となった。１月２５日に小倉競馬場で実施された「誘導馬からの年賀状全頭セットチャリティー販売」の売り上げ３２万３０００円を合わせた１０３万２０００円は、全国乗馬倶楽部振興協会へ寄付され、ＲＲＣ（引退競走馬杯）の運営に活用される予定となっている。