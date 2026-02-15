岡山市の観光名所、岡山後楽園で今年初めてとなるタンチョウの園内散策が行われました。（子ども）「タンチョウさーん」来園者が見守る中、芝生に元気な姿を見せたタンチョウ。飼育員の合図で飛び立ち、優雅に空を舞いました。岡山後楽園では、8羽のタンチョウを飼育していて、毎年、秋から冬にかけて、園内散策を行っています。 今シーズンは12回行う予定でしたが、県内で発生した鳥インフルエンザの影