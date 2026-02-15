５億３９９０万５２４０円がキャリーオーバーとなっていた２月１５日のＷＩＮ５。発売金額６２億６７７１万３７００円（発売票数６２６７万７１３７票）でスタートした対象２レース目の東京１０Ｒ・バレンタインＳは２番人気のウェットシーズンが制し、残り３９５万９６２７票となった。前回の２月１日のＷＩＮ５は的中０票で、通算１０度目の的中なし、１６度目のキャリーオーバーとなり、キャリーオーバーの金額としては歴代