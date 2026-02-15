ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に向けての、侍ジャパンの事前合宿2日目が15日、サンマリン宮崎で行われた。森下翔太外野手（25）は初日から激励のために合宿を訪れている松井秀喜氏（51）に質問攻めするなど積極的に行動。充実の時間を振り返った。意を決して動いた。「自分から積極的に聞きに行かないと、チャンスを逃してしまうと思っていった」。フリー打撃を終えると、守備に就く前にケージ裏の松井氏の元へ直