ソフトバンクの近藤健介外野手（32）が、ソフトバンクOBでもある五十嵐亮太氏（46）のYouTube「イガちゃんねる〜五十嵐亮太の人生は旅だ〜」に出演。今季最大のライバルと目される日本ハム打線で一番嫌な打者を明かした。昨季の日本ハムは相当手強かったという。「やっていて嫌だった。メッチャ強いじゃんみたいな。エスコンの雰囲気も凄い。勝てる気がしない。飲まれる」と振り返った。日本ハム在籍時から「いい選手、伸