◇練習試合日本ハム―楽天（2026年2月15日沖縄・金武）日本ハムの達孝太投手が、人一倍の自覚を示した。15日、楽天との練習試合に先発。2回38球を投げ、2安打無失点ながら「まあ、シーズン中がこの結果だったら、まあよくまとめたという感じだったと思うんですけど、この時期のこの内容は反省するべきだなと思っています」と、唇をかんだ。初回、いきなり1死から宗山、入江に連続中前打を許す苦しい投球。無失点で切り