◇プロ野球・巨人春季キャンプ練習試合巨人ー広島（15日、沖縄・那覇）7回に2イニング目のマウンドに上がった巨人の石川達也投手。制球が定まらず、カウントを悪くするなどして、2連打を浴びてしまいます。9番の久保修選手には頭部付近への死球を与えてしまい、危険球退場となりました。久保選手は四つんばいになり、しばらく立ち上がることができません。ベンチからトレーナーが飛び出してきて、何か言葉を交わし、何とか立ち