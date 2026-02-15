きょうは全国的にぽかぽか陽気となり、日本三名園の一つ、茨城県水戸市の偕楽園では梅まつりが開かれています。日本三名園の一つ、水戸の偕楽園では、今年で130回目を迎えた「水戸の梅まつり」が開かれています。およそ100種類、3000本の梅が植えられていて、ぽかぽか陽気の中、来園者は写真を撮りながら一足早い春の訪れを楽しんでいました。来園者「今年は例年以上に良い咲き具合ですね」「春が近づいてきたなっていう雰囲気をや