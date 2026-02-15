15日午前、東京・港区の台場にあるショッピングモール「アクアシティお台場」の屋上で、火事がありました。午前11時過ぎ、港区台場のショッピングモール「アクアシティお台場」で「白煙が上がっている」と目撃者から119番通報がありました。東京消防庁によりますと、火元となったのは7階にある冬期休業中のバーベキュー施設で、厨房になっているとみられるコンテナが約10平方メートル焼けたということです。この火事で、消防車など