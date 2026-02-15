節分といえば恵方巻。宮城県仙台市の「仙台うみの杜水族館」では、遊び心あふれる名物企画「アナゴの恵方巻水槽」が登場しています。公式X（@sendaiuminomori）が動画を公開し、大きな注目を集めています。【動画】「ニョロニョロ〜」アナゴの恵方巻水槽隙間があれば入りたい！アナゴの習性を活かし…水槽の中に鎮座するのは、巻き寿司を模した特製ディスプレイ。その穴からは、アナゴたちがニュッと顔を覗かせています。アナゴに