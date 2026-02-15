私はフミカ（30代）。上の子のケイは現在小学1年生で学童に通っています。引き続き、2年生でも学童を利用しようとしたら「在宅ワークでは学童が利用できません」と言われてしまったのです。たしかに私は在宅ワークですが、仕事をしていることには変わりありません。オンラインで会議を行うこともあり、ケイが家に帰ってきても面倒は見られません。旦那のアドバイスのもと、今日は役所に連絡を入れてみることにしました。次の日、さ