ヘヴィメタルバンド・聖飢魔２のデーモン閣下が１５日放送のＴＢＳ系「さんまとマツコ」に出演。過去に起きた自身の女性スキャンダルについて振り返った。聖飢魔２は「笑っていいとも！」「夕やけニャンヤン」をはじめ、テレビやラジオ、雑誌に次々と登場。ヘヴィメタバンドとしては異例の売り出し方で一躍大人気に。デビュー２年目に「蝋人形の館」がヘヴィメタ史上初の３０万枚を超える大ヒット曲となった。１９８９年には