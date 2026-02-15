全日本プロレス１５日の後楽園ホール大会で、春の祭典「チャンピオン・カーニバル２０２５」（４月１２日、後楽園で開幕）の出場選手が発表された。今年は全１６選手が参加し、Ａ、Ｂの２ブロック制で行われる。優勝決定戦は５月１７日の大田区総合体育館大会で開催される。出場選手は以下の通り。斉藤レイ、宮原健斗、潮崎豪、鈴木秀樹、斉藤ジュン、本田竜輝、綾部蓮、安齊勇馬、真霜拳號、関本大介、羆嵐、菊田円、ザイオ