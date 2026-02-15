巨人からポスティングシステムでブルージェイズに移籍した岡本和真内野手（２９）が早くもノッてきた。ビザ取得の関係で渡米が遅れていたが、１３日（日本時間１４日）にキャンプ地のフロリダ州ダンイーデンに到着。１４日（同１５日）から合流し、野手組がキャンプインする１６日（同１７日）に向けて調整した。プロ入り以来、在籍した巨人で通算２４８本塁打。何とも言えない雰囲気を醸し出しながら、ユーモラスなセリフを