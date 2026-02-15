全日本プロレスのアジアタッグ王座挑戦をかけたジュニアタッグトーナメント「ゼンニチＪｒ．タッグフェスティバル」の１回戦が１５日の後楽園大会で行われ、「アツハヤ」ことライジングＨＡＹＡＴＯ（２６）、青柳亮生（２６）組が立花誠吾（２８）、阿部史典（３１）組に勝って２回戦（３月１５日、東京・後楽園ホール）に駒を進めた。両軍、好連係を見せた試合は序盤から白熱の攻防。４人は会場狭しとリング内外で暴れまわり