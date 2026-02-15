【今週の注目材料】豪中銀議事要旨と豪雇用統計 今週、米国以外での注目は、17日の豪準備銀行(RBA/中央銀行)理事会議事要旨(2月3日開催分)と、19日の1月豪雇用統計です。 豪中銀は2月の会合で、政策金利を3.60％から3.85％へ0.25％引き上げました。利上げ自体は市場予想通りです。日本を除く主要国では2024年夏ごろから利下げサイクルに入りましたが、豪州は今回、そうした国の中で初めて利上げに転じた形です。豪中銀は