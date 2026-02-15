ソフトバンクのカーター・スチュワート投手が１５日、宮崎キャンプのＢ組でライブＢＰに登板した。昨年はキャンプ中に左腹直筋を痛めて離脱。打者相手に投げるのは、２０２４年１１月３日の日本シリーズ第６戦（対ＤｅＮＡ、横浜）以来、４６９日ぶり。打者８人を相手に２安打２四球、２三振でＭＡＸは１５２キロを計測した。今季が２年契約の最終年となる８年目右腕。２４年は９勝を挙げており、今季は有原が抜けた穴埋め役と