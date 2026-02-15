オードリーの若林正恭が、１４日深夜放送のニッポン放送「オードリーのオールナイトニッポン」（土曜・深夜１時）に出演し、声帯の治療のため３週間休養することを発表した。若林は、のどの不調で同番組を２週分休んでいた。冒頭から「俺、久しぶりに（同局に）来たんだよな」と切り出し、「（医師によると）もう声帯がボロボロらしい。『大谷（翔平）さんの手術前の肘だ』って先生が。ダメージの蓄積だって。ちょっとの乾燥と