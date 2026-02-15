横浜のベイエリアを象徴するみなとみらいの複合施設「横浜ハンマーヘッド」が、2026年春、食の聖地へとさらなる進化を遂げます。1階には行列必至の生ドーナツ専門店「I’m donut？」をはじめとする話題の3店舗が集結。2階には日本初上陸となるタイ・バンコク発のパッタイ専門店がオープンします。最新の食トレンドを楽しめる、この春最注目の食べ歩き・観光スポットを紹介します。横浜ハンマーヘッドはどんなところ？横浜ハンマー