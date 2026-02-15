（台北中央社）李逸洋（りいつよう）台北駐日経済文化代表処代表（大使に相当）は14日、フェイスブックを更新し、自民党の「党三役」のうち、有村治子総務会長や小林鷹之政調会長とそれぞれ面会したと明らかにした。国際情勢や台日交流の深化などについて意見を交わしたという。李氏は有村氏について、2021年に参院で、世界保健機関（WHO）総会への台湾のオブザーバー参加を支持する決議案の発議に携わり、全会一致で可決されたこ