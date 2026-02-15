森田洋行氏による写真展「“Where Light Becomes Color”」が、ソニーストア 札幌で2月28日（土）から開催される。 北海道を中心に、光が色へと変わる瞬間を追いかけながら風景を撮り続けている森田氏による初の個展。 会場では写真展示に加え、ソニーの液晶テレビを用いたドローン映像やタイムラプス作品の放映も予定する。 在廊予定などの詳細は、決まり次第、XなどのSNSで発表するという。