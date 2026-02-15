この記事をまとめると ■フォーミュラジムカーナが大阪オートメッセ2026にブースを出展 ■2026年は予選2回を富士P2と奥伊吹で行い決勝は富士本コース開催となる ■体験走行を拡充するなど学生と企業の接点をさらに広げる狙いがある 2026年もさらに進化するフォーミュラジムカーナ 自動車部の学生たちがイコールコンディションで争うフォーミュラジムカーナ。このイベントは就職活動のマッチングの場としての側面も持っている。大