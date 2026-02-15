2026年2月13日、台湾メディア・自由時報は、財信伝媒グループ会長を務める経済評論家・謝金河（シエ・ジンホー）氏が、日本の総選挙結果をもとに「若者を得る者が天下を得る」と題した論考を発表したことを報じた。記事は、日本の高市早苗首相が衆議院を解散して行われた総選挙で、自民党が8日に圧倒的な勝利を収めたという事実を紹介。高市氏の勝利を受けて謝氏がフェイスブックに投稿した考察が広く注目を集めていると伝えた。記