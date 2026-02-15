スタンフォード大の佐々木麟太郎内野手（20）が14日（日本時間15日）、米アリゾナ州サプライズで行われたNCAA公式戦開幕第2戦のミシガン大戦に「5番・一塁」でスタメン出場。3打数無安打1得点1四球2三振に終わり、開幕2戦連発はならなかった。チームは6―7で敗れた。試合後の主な一問一答は以下の通り。――今日の試合を振り返って。自身の状態は。「もっともっと自分自身、調整したいですし、準備もしていきたいです」―