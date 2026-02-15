祝日開催となった11日の開幕1R（ダート1400、10頭立て）で、井上幹太（32）が魅せた。4番人気のハッピーイエロー（牝6＝松平、父ダブルスター）で抜群のスタートを決めると、道中も楽な手応えで先頭を快走。4コーナーで6番人気トモココア（牝4＝西川進、父モーニン）に内をすくわれかけたが、追い比べを制して自身今年初勝利を挙げた。「ハナに行けた時点でワンチャンあるかも、とは思った。今年勝っていなかったので、うれ